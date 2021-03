Baumzähler auf der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca eingeweiht

In der Inselhauptstadt Palma de Mallorca sollen in Zukunft rund 10.000 Bäume gepflanzt werden. Um das Projekt weiter voranzutreiben und zu kontrollieren, ist am Donnerstag auf der Plaça d'Espanya ein sogenannter Baumzähler installiert werden. Eingeweiht wurde er unter anderem von Palmas Bürgermeister José Hila.

Mithilfe dieses Zähler sollen die bisher gepflanzten Bäume registriert werden. Des Weiteren zeigt der Apparat den CO2-Ausstoß an. Bisher wurden in Palma 1447 Bäume gepflanzt.

Ziel des Projektes ist es die Inselhauptstadt grüner und nachhaltiger zu gestalten. In den vergangenen Wochen wurde daher auch auf vielen Strecken und Autobahnabschnitten die Höchstgeschwindigkeit reduziert. Palmas Innenstadt soll so künftig schrittweise zur 30er Zone werden. Durch eine reduzierte Geschwindigkeit wird auch der Co2-Ausstoß verringert. (cg)