Neue Regelung in Busbahnhof auf Mallorca

Auf Mallorca gibt es nun eine neue Regelung im Busbahnhof "Intermodal" an der Plaça d'Espanya. So darf sich in Zukunft nicht mehr auf den Boden gesetzt werden. Im Falle der Nichteinhaltung droht eine Verweisung vom Bahnhof.

Diese neue Regelung soll nicht nur für Fahrgäste gelten, sondern für alle Personen, die sich in dem Gebäude aufhalten. Nach Angaben des neuen zuständigen Unternehmens "Vectalia" wird diese Maßnahme in erster Linie aus Sicherheitsgründen umgesetzt. In jüngster Zeit war es dort zu diversen Vorkommnissen mit Kleinkriminellen und aggressiven Jugendlichen gekommen.

Die Firma verweist auf die Bänke, die während der Wartezeit im gesamten Bahnhofsgebäude zur Verfügung stehen. (cg)