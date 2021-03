Flug von Hamburg nach Mallorca: Guardia Civil zeigt Maskenverweigerin an

Die Guardia Civil hat im Flughafen von Palma de Mallorca eine Frau angezeigt, die sich geweigert hatte, in einem Flugzeug aus Hamburg eine Maske aufzuziehen. Das wurde am Montag mitgeteilt. Jetzt droht der Sünderin ein hohes Bußgeld.

In Flugzeugen ist es seit dem Aufkommen der Corona-Pandemie Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Ansteckungsgefahr ist dort zwar gegeben, gilt aber als geringer als etwa in schlecht gelüfteten Geschäften.

Auf Mallorca gilt eine generelle Maskenpflicht. Abziehen darf man sie nur, wenn man in einem Restaurant speist oder trinkt oder am Strand sitzt oder liegt. (it)