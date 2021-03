Spannungen zwischen Gitanos und Afrikanern in Palma

In Son Gotleu, einem Problemviertel in Palma de Mallorca, haben sich die Spannungen zwischen Angehörigen verschiedener Volksgruppen verschärft. Am Dienstag bewegten sich dort zahlreiche Kräfte der spanischen Nationalpolizei, um Gitanos und Afrikaner auseinanderzuhalten. Es geht um die Oberhoheit über den Drogenhandel.

Den Spannungen vorausgegangen war eine tätliche Auseinandersetzung zwischen einem Gitano und einem Afrikaner am 16. März auf einer Restaurantterrasse des Viertels, die mit einer wüsten Schlägerei zwischen zahlreichen Personen endete.

In den vergangenen Jahren hatte es in dem sozialen Brennpunkt immer wieder Probleme zwischen Bewohnern gegeben. in Son Gotleu leben vor allem arme Menschen, der Drogenhandel grassiert. (it)