Temperaturen steigen stetig auf Mallorca

Auf Mallorca steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen stetig an. Der spanische Wetterdienst Aemet meldet täglich je ein Grad mehr, so dass am Wochenende die 20-Grad-Marke geknackt wird.

Im Laufe der Woche bleibt es überwiegend sonnig und mild auf der Insel. Ortsweise können sich harmlose Quellwolken bilden. Dabei pendeln sich die Werte zwischen 15 und 18 Grad ein. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu 10 Grad ab.

Am Sonntag erreichen die Höchsttemperaturen dann bis zu 22 Grad. Auch an den Osterfeiertagen bleibt es überwiegend freundlich und mild auf der Insel. (cg)