Auf Mallorca gilt ab dem Wochenende wieder die Sommerzeit

In der Nacht vom 27. auf den 28. März werden die Uhren umgestellt. Die Sommerzeit beginnt am Sonntag. Um 2 Uhr werden auf Mallorca wie in den meisten europäischen Ländern die Uhren auf 3 Uhr vorgestellt. Das heißt, dass es abends länger hell und morgens länger dunkel bleibt. Die Sommerzeit endet am letzten Sonntag im Oktober.

Zurzeit ist eine mögliche Abschaffung der saisonal bedingten Zeitumstellung ein Thema politischer Diskussionen. Weder auf der Ebene der Europäischen Union noch von allen Einzelstaaten wurden dazu bislang neue Entscheidungen getroffen.

Bei der Einführung der mitteleuropäischen Zeit Ende des 19. Jahrhunderts und auch bei der Einführung der Zeitumstellung 1980 hatten sich die europäischen Staaten vor allem aus wirtschaftlichen Gründen für eine Zeitregelung entschieden. (it)