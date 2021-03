TV-Tipp: Spanischer Filmabend

Wer auf Grusel und Action aus Spanien steht, ist am Samstagabend, 27. März, bei Tele 5 genau richtig. Der Sender zeigt gleich mehrere Streifen aus spanischer Produktion hintereinander.

Los geht es um 20.15 Uhr mit dem Krimi „Der unsichtbare Gast” („Contratiempo”) aus dem Jahr 2016. Adrián (Mario Casas) schwimmen die Felle davon: In einem einsamen Hotel in einem von innen abgesperrten Zimmer wurde seine Geliebte Laura (Bárbara Lennie) ermordet – mit ihm an der Seite. Für Staatsanwaltschaft und Polizei ist der Fall klar: Adrián ist der Täter.

Es folgt ab 22.25 Uhr als Free-TV-Premiere der Kriegsfilm „Rescue Under Fire” („Zona Hostil”). Beim Einsatz in Afghanistan verunglückt ein Helikopter der spanischen Armee. Er bleibt mitten in Taliban-Gebiet auf offenem Gelände liegen.

Um 0.10 Uhr beginnt der Horrorstreifen „[Rec]³: Génesis”. Darin breitet sich ein Virus, der alle zu Zombies macht, unter den Gästen einer Hochzeit aus.