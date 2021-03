Warteschlangen am Airport Mallorca zum Vorzeigen der PCR-Tests

Mit Beginn der Osterferien hat die Pflicht, einen negativen PCR-Test vorzulegen, um auf Mallorca eintreffen zu können, an diesem Samstagmorgen zu längeren Warteschlangen am Flughafen von Palma geführt. Vor allem Studierende und Residenten, die auf dem Festland arbeiten, fliegen an diesem Wochenende auf die Insel, um die Feiertage mit der Familie zu verbringen.

Wer auf der Insel eintrifft, muss dazu nachweisen, nicht mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Der Abgleich der Personalien mit den Testergebnissen und QR-Codes hat im Ankunftsbereich stellenweise zu Wartezeiten von 10 bis 15 Minuten geführt, zitierte die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora Flughafensprecher.

Obgleich in Spanien über die Feiertage ein allgemeines Reiseverbot zwischen den Regionen gilt , sind Inselresidenten, die aus beruflichen Gründen oder wegen ihrer Ausbildung auf dem Festland leben, davon ausgenommen.

Die Balearen-Regierung bezahlt den Studierenden sogar die Tests. Die jungen Mallorquiner können diese zur Heimreise in ausgewählten Laboren auf dem Festland machen lassen, oder, nach ihrer Ankunft, direkt am Airport oder nach Terminabsprache im Universitätsklinikum von Palma.

Wie Ultima Hora weiter berichtet, haben sich viele der Rückkehrer entschieden, den Test erst auf der Insel machen zu lassen.