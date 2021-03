Wer vor dem Rückflug positiv testet, darf auf Mallorca ins Covid-Hotel

Mit der Einführung der Testpflicht für Rückreisde nach Deutschland, die zuvor ihren Urlaub auf Mallorca verbracht haben, stellt sich von diesen Dienstag an die Frage, was mit jenen Urlaubern geschieht, falls deren Corona-Test unerwartet positiv ausfällt. Der Rückflug nach Deutschland ist ihnen dann, wie das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Webpage schreibt, vorerst verwehrt.

Gleichwohl haben diese Personen, die auf der Insel bleiben müssen, zwei Möglichkeiten, sagte eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums am Sonntag auf Anfrage. "Wer keine alternative Unterkunftsmöglichkeit für sich selbst sieht, der wird in einem Hotel mit medizinischer Dienstleistung untergebracht". Diese im Volksmund auch Covid-Hotels genannten Unterkünfte nehmen schon seit vergangenem Jahr Menschen auf, die isoliert werden müssen, obgleich sie kaum oder gar keine Krankenheitssympthome aufweisen.

Einer dieser Unterkünfte ist das Tagungshotel des Kongresspalastes von Palma. Dort kamen auch Menschen unter, die aufgrund beengter Wohnverhältnisse in den eigenen vier Wänden sich nicht ausreichend vor ihren Familienangehörigen separieren konnten. Ein weiteres Hotel dieser Art befindet sich an der Playa de Palma.

Kann also ein positiv getesteter Bundesbürger die notwendige Quarantänezeit von zehn Tagen nicht in seinem bisherigen Urlaubshotel oder in seiner Ferienimmobilie hinter sich bringen, bietet sich für ihn der Einzug in eines der beiden Covid-Hotels an. Die Kosten hierfür werden über die europäische Gesundheitskarte abgerechnet, sagte die Sprecherin. "Hierbei wird nicht nach Krankheiten unterschieden." Es sei das gleiche Verfahren wie bei jeder anderen Pathologie oder bei einer unfallbedingten Verletzung, die eine Rückreise vorerst verhindere.

Die Kosten, die bei der Betreuung des Patienten für das spanische Gesundheitswesen anfielen, werden am Ende des Jahres unter den EU-Staaten, deren jeweilige Bürger im Ausland erkrankt waren, gegengerechnet und ausgeglichen.

Begibt sich der Betroffene jedoch in eine alternative Unterkunft, etwa ein reguläres Hotel oder in eine private Ferienwohnung, muss er die Kosten dafür aus eigener Tasche begleichen.