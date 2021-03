Deutsche Urlauber zieht es weiter in Massen nach Mallorca

Ungeachtet einer dringenden Bitte der Bundesregierung, wegen der Corona-Pandemie bloß nicht nach Mallorca zu fliegen, machen sich weiterhin Tausende auf, hier ein paar Urlaubstage zu verbringen. Laut dem Airport-Betreiber Aena wird es bis einschließlich Ostermontag 532 Verbindungen geben.

Am Wochenende wurde es am Ankunftsbereich des Flughafens Son Sant Joan voll wie lange nicht mehr. Am Sonntag wurden laut der Airport-Betreibergesellschaft Aena 69 Flüge gezählt. Die meisten Jets, jeweils elf, kamen aus Frankfurt/Main und Düsseldorf. Aus Berlin erreichten neun Flieger die Insel.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußerte sich unterdessen verärgert über so viele Touristen. Angesichts der ab Dienstag geltenden Testpflicht für Urlaubsrückkehrer sagte er: "Wer keinen negativen Test hat, wird nicht mitgenommen." Kanzleramtsminister Helge Braun sagte: "Osterurlaub ist bei den momentanen Entwicklungen schlicht nicht verantwortbar."

Mallorca ist seit Mitte Februar kein Corona-Risikogebiet mehr. Dennoch sorgt die Tatsache, dass Menschen dies für Reisen nutzen, nach wie vor für Unruhe bei deutschen Politikern. Die Umsetzung eines Plans, den Inselurlaub zu verbieten oder zumindest zu erschweren, gestaltet sich aus verfassungsrechtlichen Gründen schwierig. (it)