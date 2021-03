Polizei löst illegale Party im Bordell in Palma auf

Auf Mallorca hat die Polizei am Samstag eine illegale Party in einem Bordell aufgelöst. Nach Angaben der Beamten hielten sieben Frauen und mehrere Kunden in dem Etablissement auf. Im Zuge der Corona-Maßnahmen müssen Bordells generell geschlossen bleiben.

Der Vorfall ereignete sich in der Calle Savina. Die Polizei erstattete Anzeige gegen die Nichteinhaltung der Corona-Regeln. Ebenso löste die Nationalpolizei eine illegale Party von 14 Matrosen in Palma auf.

Insgesamt erstattete die Polizei an diesem Wochenende in der Inselhauptstadt rund 150 Anzeigen aufgrund von illegalen Zusammenkünften. (cg)