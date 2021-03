Pünktlich zu Ostern wird auf Mallorca das Wetter schlechter

Pünktlich zum Oster-Wochenende soll sich das Wetter auf Mallorca verschlechtern. Nach schönen und milden Tagen mit Temperaturen bis 25 Grad am Gründonnerstag rückt ein Tiefdruckgebiet an, das am Ostersonntag Regen bringen soll. Zudem sollen die Höchstwerte wieder unter die 20-Grad-Marke fallen.

Die nächtlichen Mindesttemperaturen bleiben jedoch ungeachtet dessen zweistellig. Der Wind weht manchmal böig und manchmal schwach aus dem Osten und aus dem Südosten.

Die Ostertage gelten traditionell als wetterunsicher. In der Vor-Coronazeit, als es in Palma noch die traditionellen Prozessionen gegeben hatte, fiel die eine oder andere immer mal wieder wegen des Regens aus. (it)