Diese Orte auf Mallorca sind coronafrei

Trotz einer Steigerung der Sieben-Tages-Inzidenz von unter 30 Fällen auf 100.000 Einwohner auf knapp unter 40 gibt es auf Mallorca weiter zahlreiche Dörfer, die vollkommen coronafrei sind. Dazu gehören laut einer am Montag publizierten Statistik des balearischen Gesundheitsministeriums auch die von Deutschen bewohnten Orte wie Lloret de Vistalegre, Sineu oder Fornalutx.

Woanders stieg die Inzidenz leicht an, und zwar auf 32,69 in Santanyí (vier positiv getestete Personen), in Algaida mit einem Positiven auf 17,72, in Calvià mit 19 Positiven auf 37,58 und in Artà mit vier Positiven auf 50,99.

Woanders liegt die Inzidenz aufgrund einzelner Ausbrüche wieder recht hoch: Spitzenreiter ist das kleine Dorf Mancor de la Vall mit zwölf Positiven und einer Inzidenz von 795,23. Im deutlich größeren Ort Sóller liegt die Inzidenz mit 46 Positiven bei 335,46.

Die Kapitale Palma befindet sich derzeit mit 182 Positiven bei einer Inzidenz von 43,74 Fällen. (it)