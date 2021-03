Polizei löst illegale Party mit 35 Personen auf Mallorca auf

In der Gemeinde Calvià, im Südwesten von Mallorca, hat die Polizei eine illegale Geburtstagsparty mit 35 Personen aufgelöst. Nach Angaben der Beamten fand die Feier Samstagnacht in einer Villa in Son Font statt.

Während der Durchsuchung der Finca wurden große Mengen an Alkohol vorgefunden. Ebenso wurden geringe Mengen von Kokain, Marihuana und MDA-Pastillen sichergestellt. Laut Polizei waren alle Teilnehmer zwischen 20 bis 25 Jahre alt.

Aufgrund von lauter Musik hatte ein Nachbar die Polizei verständigt. Gegen die Veranstalterin wird nun Anzeige wegen der Nichteinhaltung der Corona-Maßnahmen erstattet. (cg)