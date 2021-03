Testpflicht für Urlaubsrückkehrer: Starker Andrang bei deutschen Ärzten auf Mallorca

Angesichts des Beginns der Testpflicht für die Einreise in die Bundesrepublik am Dienstagmorgen ist der Andrang bei deutschen Fachärzten auf Mallorca deutlich stärker geworden. "Wir arbeiten bis zum Anschlag", sagte eine Sprecherin des Facharztzentrums Peguera gegenüber MM. Man versuche, der großen Nachfrage gerecht zu werden.

Corona-Schnelltests werden in Peguera für 65 Euro angeboten, auf den Beleg wird die Test-Uhrzeit, Geburtsdatum und der Name gedruckt. Wahlweise kann dies auf Spanisch, Deutsch und Englisch erfolgen.

Auch in der Picasso-Klinik mit deutschsprachigem Personal ist der Andrang von Osterurlaubern laut einer Sprecherin sehr viel größer geworden. Man arbeite nur nach Terminvereinbarung und nicht an den bevorstehenden Feiertagen, akzeptierte Personen müssten lediglich fünf Minuten warten. In der Klinik in Palma wurde der Preis für Antigentests von 58 auf 50 Euro gesenkt.

Im deutschen Facharztzentrum Porto Pi drängen sich ebenfalls die Menschen, die einen Antigentest benötigen. Man habe auch am Gründonnerstag und am Karfreitag von 9 bis 13 Uhr geöffnet, so der Arzt Johannes Gessner zu MM. An normalen Tagen kostet dort der Antigentest 50 Euro, an Sonn- und Feiertagen 60 Euro.

Die Testpflicht war von der deutschen Bundesregierung angesichts stark gestiegener Urlaubsbuchungen kurzfristig eingeführt worden, obwohl die Insel weiterhin kein Risikogebiet ist. Die Ergebnisse werden vor dem Einsteigen ins Flugzeug von Mitarbeitern der Airlines überprüft. (it)

