Zwei deutsche Urlauber im Covid-Hotel auf Mallorca untergebracht

In dem sogenannten Corona- oder Covid-Hotel auf Mallorca sind zwei deutsche Urlauber untergebracht. Insgesamt befinden sich in dem Quarantänehotel elf Personen, sechs von ihnen sind Touristen, sagte eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums an diesem Dienstag auf Anfrage. Bei den übrigen vier Urlaubern handelt es sch um eine Familie aus Kroatien. Die anderen Isolierten sind Inselresdidenten, allesamt ohne oder mit nur leichten Krankheitssymptomen. Nähere Einzelheiten zu den Betroffenen wurden nicht mitgeteteilt.

Bei dem Quarantänehotel handelt es sich um das Tagungshotel Palma Bay des Kongresszentrum von Palma, das von der Kette Meliá betrieben wird. Der Hotelkonzern hatte das Gebäude im vergangenen Jahr der Regierung zur Verfügung gestellt, zunächst als Behelfskrankenhaus bis Juni 2020. Danach wurde das Hotel zur Quarantäneunterkunft für positiv getestete Menschen, die sich etwa in der eigenen Wohnung nicht ausreichend vom Rest der Familie separieren konnten.

Derzeit stehen im Palma Bay 25 Zimmer für positiv getestete Coronafälle ohne Krankheitssymptome zur Verfügung. Die Anzahl kann bei Bedarf jederzeit auf 250 aufgestockt werden, sagte die Sprecherin.

