Mehrere Meter langer Blauhai taucht vor Küste von Menorca auf

Vor Menorca, der Nachbarinsel von Mallorca, ist am Dienstag ein Blauhai gesichtet worden. Zu dem Vorfall kam es vor der Cala Galdana an der Südküste der Insel. Dort befindet sich die Feriensiedlung Serpentona. In der Gegend wurde anschließend das Baden verboten.

Laut einigen Zeugen, die nach der Veröffentlichung eines Videos im TV-Kanal IB3 zu der Cala strömten, war das Tier zweieinhalb Meter lang. Es machte einen kerngesunden Eindruck.

Vor einigen Tagen war ein toter Blauhai bei Sant Elm an die Küste gespült worden. (it)