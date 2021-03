Küstenschutzbehörde will Kult-Chiringuito auf Mallorca schnell abreißen

Die spanische Küstenschutzbehörde hat angekündigt, den vielen Menschen wohl bekannten Chiringuito Font de n'Alis in der Cala Mondragó abreißen zu wollen. Verhindert werden kann das Medienberichten zufolge nur, wenn die zuständige Gemeinde Santanyí mit Dokumenten beweisen kann, dass die Errichtung des Restaurants auf ihre Anweisung hin erfolgt war.

Auch die Balearenregierung möchte diesen Chiringuito so schnell wie möglich beseitigt wissen. Als Begründung gibt sie an, dass so etwas in einem Naturpark nichts zu suchen habe.

Bereits in den vergangenen Jahren war man bei der Entfernung von Strandbuden auf Mallorca, die sich in geschützten Gebieten befanden, rabiat vorgegangen. Mehrere Stein-Chiringuitos waren etwa am berühmten Es-Trenc-Strand abgerissen worden. (it)