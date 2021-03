Drive-in-Gottesdienst auf Mallorca an Ostersonntag

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde auf den Balearen veranstaltet einen Drive-in-Gottesdienst zu Ostern im Port Adriano. Die Veranstaltung findet am Ostersonntag um 12 Uhr statt. Der Einlass ist ab 11:15 Uhr.

Der Gottesdienst wird unter dem Motto "All you need is hope" ausgetragen. So soll unter anderem Hoffnung in schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie vermittelt werden. Rund 50 Fahrzeuge können an dem Drive-in-Gottesdienst teilnehmen. Anstatt einer Leinwand wird eine Bühne aufgebaut. Über eine Frequenz kann der Gottesdienst dann im Autoradio abgehört werden.

Musikalisch ist Sheela Gathright, eine Gospelsängerin, die auf Mallorca lebt, der Hauptact, dazu kommen noch E-Piano- und Flötentöne. Ein Team rund um das Pfarrerehepaar Braun-Mechels bereitet den Gottesdienst vor. Auch das Abendmahl wird in den Autos gemeinschaftlich geteilt. So wird nach Angaben des Pfarrer Braun zu Beginn des Gottesdienstes ein Beutel mit Brot und Trauben verteilt. Ebenso wird jedem Teilnehmer ein Liedtext und eine kleine Osterüberraschung überreicht.

Die Plätze sind begrenzt. Anmelden kann man sich per E-Mail info@kirche-balearen.net oder telefonisch unter +34640306586. Die Ansprechpartner sind Pfarrerin Martje Mechels und Pfarrer Holmfried Braun. (cg)