Rekord-Charge mit Impfdosen auf Mallorca erwartet

Auf Mallorca und den Nachbarinseln werden in der kommenden Woche so viele Impfdosen wie noch nie eintreffen. Wie das balearische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, werden 49.000 Dosen von Pfizer und Astrazeneca erwartet, 24.000 vom erstgenannten Unternehmen und 25.000 vom zweiten.

Das macht es möglich, pro Tag 7000 Personen vor der Krankheit zu schützen.

Damit wird es laut der zuständigen Ministerin Patricia Gómez möglich, die Impfung der über 80-Jährigen zu beenden und mit den 70- bis 79-Jährigen zu beginnen. Das Prozedere werde auch während der bevorstehenden Feiertage weitergeführt. Am 12. April komme die Pferderennbahn Manacor als Ort für Massenimpfungen hinzu. (it)