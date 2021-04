So wird das Osterwetter auf Mallorca

Das Osterwetter gestaltet sich erheblich besser als noch vor ein paar Tagen prognostiziert. Ein angekündigtes Regengebiet findet ach Angaben des Wetterdienstes Aemet erst nach dem Ostermontag auf die Insel.

Bis dahin steigen die Temperaturen an jedem Tag über 20 Grad. Nach 25 Grad am Gründonnerstag werden am Karfreitag 21 Grad erreicht, am Karsamstag sind wieder 23 Grad drin, danach fallen die Werte leicht. Es soll durchgängig heiter bis manchmal wolkig bleiben, der Wind weht schwach bis böig aus unterschiedlichen Richtungen.

Sonnenbadewetter ist damit garantiert, Mutige können sich auch schon in das allerdings noch kalte Meer wagen.

Am Dienstag der kommenden Woche soll die Regenwahrscheinlichkeit auf 65 Prozent steigen und einen deutlichen Rückgang der Temperaturen auf höchstens nur noch 15 bis 16 Grad einleiten. (it)