Sieben-Tages-Inzidenz auf Mallorca sinkt wieder

Die Corona-Inzidenz auf Mallorca und den Nachbarinseln hat sich nach einem tagelangen bedenklichen Steigflug wieder nach unten bewegt. Am Mittwoch betrug sie 34,57 Fälle auf 100.000 Einwohner, einen Tag vorher waren es noch 36,96 gewesen. In der vergangenen Woche jedoch hatte die Inzidenz zeitweise nur zwischen 20 und 30 gelegen.

Diese Entwicklung unterscheidet sich klar von der in ganz Spanien, wo die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch bei 79,89 lag, höher als am Vortag. Zum Vergleich: In Deutschland lag dieser Wert am Donnerstag bei 134.

Auch an der Impffront tut sich auf den Inseln erfreuliches: Bis Mittwoch wurden 112.680 Pfizer/Biontech-Dosen übergeben. Am Dienstag waren es noch 99.810 gewesen. Hinzu kommen 18.000 Moderna- und 52.700 Astrazeneca-Dosen (Dienstag: 11.100 bzw. 49.900). Spanienweit verabreicht wurden bis Mittwoch 8.035.160 Dosen gespritzt, 2.721.084 Personen sind schon komplett geimpft. (it)