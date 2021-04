Schlangen vor deutschen Arztpraxen an der Playa de Palma

Vor deutschen Arztpraxen an der Playa de Palma auf Mallorca haben sich am Gründonnerstag Schlangen von Touristen gebildet, die einen Antigentest für die Rückreise nach Deutschland benötigen. Eine ähnliche Situation wurde auch von der Juaneda-Klinik in Muro gemeldet.

Die Urlauber müssen vor dem Einsteigen ins Flugzeug und nach der Ankunft ein negatives Ergebnis vorzeigen. Die Tests müssen sie selbst bezahlen.

Die Testpflicht gilt seit dem vergangenen Dienstag, Engpässe bei der Versorgung mit Antigentests gibt es laut einer sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums nicht. (it)