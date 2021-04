Toter Miniwal an Traumstrand auf Mallorca gespült

An den bekannten Strand von Sa Coma im Osten von Mallorca ist am Montag ein toter Grindwal gespült worden. Das meldete am Freitag das Palma Aquarium, das sich um den Kadaver kümmert. Es handelte sich um ein sehr junges Weibchen, das kein Plastik im Magen hatte.

Das männliche Tier erreicht eine Länge von drei bis sechs, maximal bis zu acht Metern und ein Gewicht von maximal drei Tonnen. Weibliche Tiere sind mit einer maximalen Länge von 6 Metern etwas kleiner. Der Körper ist nahezu zylindrisch, der kugelförmige Kopf ist kaum vom Rumpf abgesetzt.

In europäischen Gewässern ist der Wal fast überall anzutreffen, insbesondere um Island, in der Barentssee, vor der Küste Norwegens und nördlich von Großbritannien. Im Mittelmeer trifft man ihn häufig im Bereich der Straße von Gibraltar und Korsika. Weniger häufig sind die Tiere im Tyrrhenischen Meer und der Adria sowie der Nordsee.