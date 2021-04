Erster Streik des Jahres auf Flughafen von Mallorca steht an

Auf dem Flughafen von Mallorca steht schon bald ein Streik an. Die Arbeitnehmer, die sich um die Gepäckwagen kümmern, wollen in einen unbefristeten Ausstand treten, wie die zuständige gewerkschaft SITEIB am Donnerstag mitteilte.

Die Arbeit niederlegen wollen die beschäftigten jeden Freitag, Samstag und Sonntag.

Grund für den Streik ist die Tatsache, dass sich die neue Betreiberfirma UTE EFS-Adelte weigert, die Beschäftigten aus der Kurzarbeit Erte zu holen. Momentan seien im gesamten Flughafen nur zwei Arbeitnehmer im Einsatz, was angesichts der momentan vielen Passgariere viel zu wenig sei. (it)