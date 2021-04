Leichnam von vermisster Frau auf Mallorca gefunden

Auf Mallorca hat die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag den Leichnam einer Frau aufgefunden. Sie wurde seit Mitte März in Palma als vermisst gemeldet. Vor einigen Tagen wurde der Fall auch in den sozialen Medien geteilt.

Ersten Ermittlungen zufolge geht die Polizei derzeit von einer natürlichen Todesursache aus. Rettungskräfte hatten die Frau in einer Wohnung leblos vorgefunden. Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.

Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären. (cg)