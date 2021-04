Mann stürzt auf Mallorca 10 Meter in die Tiefe

Ein 69-jähriger Mann ist am Freitag 10 Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Angaben der Rettungskräfte stürzte er beim Klettern in Pa de Figa de Son Torrella im Tramuntana-Gebirge ab.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Der Mann seilte sich von einer Felswand ab, als er die Kontrolle verlor und metertief hinabstürzte.

Bei dem Sturz erlitt der Mann eine schwere Gehirnerschütterung und mehrere Verletzungen am ganzen Körper. Er wurde in ein Krankenhaus nach Inca gebracht.

Der Pa de Figa befindet sich zwischen dem höchsten Berg Mallorcas Puig Major und dem Puig de ses Vinyes. (cg)