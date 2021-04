Impfkampagne auf Mallorca soll beschleunigt werden

Auf Mallorca soll die Impfkampagne ab kommender Woche beschleunigt werden. Das hat das balearische Gesundheitszentrum IB-Salut am Samstag bekanntgegeben.

Seit dem Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember 2020 wurden bisher insgesamt 173.594 Dosen verabreicht. Am vergangenen Dienstag wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Insgesamt sind an diesem Tag 6500 Dosen geimpft worden.

Auf den Balearen haben bisher 49.413 Personen die obligatorischen zwei Dosierungen des Impfstoffes erhalten. Insgesamt sind auf den Inseln momentan 4,39 Prozent der Bevölkerung geimpft. (cg)