Trotz Angriff auf Polizei in Cala Rajada auf freiem Fuß

Zwei Männer, die in Cala Rajada, im Nordosten von Mallorca zwei Polizisten angegriffen haben sollen, sind weiterhin auf freiem Fuß. Demnach waren die mutmaßlichen Täter gegenüber zwei Lokalpolizisten der Gemeinde Capdepera handgreiflich geworden.

Zeugenaussagen zufolge gehören die Männer einem Gitano-Clan an. Auch sollen sie Anwohner und weitere Polizisten bedroht haben. Trotz Identifikation der Männer wurden sie auch über 72 Stunden nach der Tat nicht festgenommen.

Nach Angaben des Rathauses ist der Drogenhandel in der Gemeinde in den vergangenen Wochen immer mehr zum Problem geworden. Dabei wird in erster Linie gegen den vor Ort aktiven Gitano-Clan ermittelt. (cg)