Auto überrollt Radfahrer in Palma de Mallorca

Auf einem Kreisverkehr in La Vileta, einem Stadtteil von Palma de Mallorca, ist am Sonntag ein Radfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Opfer, ein 50-Jähriger, musste einer Pressemitteilung zufolge ins Krankenhaus Miramar gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich dort, wo die Peretó-Straße in den Camí dels Reis mündet. Einer von zwei Radfahrern hatte ein Stop-Zeichen ignoriert und wurde daraufhin von einem Ford Focus erfasst. Das Auto konnte nicht mehr ausweichen, der Fahrer verständigte die Hilfskräfte.

Zu Unfällen mit Radfahrern war es in den vergangenen Jahren auf Mallorca immer wieder gekommen. In Vor-Corona-Zeiten waren besonders viele dieser Verkehrsteilnehmer zu bestimmten Jahreszeiten auf der Insel unterwegs gewesen. (it)