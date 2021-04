Ermittlungen gegen deutschen Arzt wegen falscher PCR-Tests dauern an

Die Ermittlungen gegen den deutschen Arzt auf Mallorca, der falsche PCR-Tests ausgestellt haben soll, dauern an. Das teilt die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora mit. Die Nationalpolizei wolle mit der internationalen Polizeibehörde Interpol zusammenarbeiten.

Mallorca: Fernsehsender RTL deckt Fälschungen auf

Am Sonntag wurde bekannt, dass ein deutscher Arzt gefälschte PCR-Testergebnisse gegen Geld an Touristen ausgegeben haben soll. Das ging aus einer Recherche des deutschen Journalisten Sascha Winkel hervor. Die Reportage wurde am Samstagabend in der Sendung "Menschen, Momente, Geschichten" auf RTL-Life ausgestrahlt.

Eine RTL-Sendung, hier der Journalist Sascha Winkel, deckte die Fälschungen auf.

Alle nach Deutschland zurückreisenden Mallorca-Urlauber müssen vor ihrem Abflug einen negativen Corona-Antigen-Schnelltest vorlegen. Dieser ist mit 30 bis 60 Euro etwa um die Hälfte günstiger als ein PCR-Test. Auch dieser wird anerkannt und ist aussagekräftiger.

Gefälschter PCR-Test soll 80 Euro kosten

Der deutsche Arzt, der auf Mallorca lebt, soll für die gefälschten negativen PCR-Tests 80 Euro nehmen. Einige Touristen bestätigten den Vorfall dem Journalisten Sascha Winkel. Ebenso wurde mit einer versteckten Kamera in der Praxis des Arztes gefilmt. In der Reportage schafft es der Journalist Sascha Winkel ein negatives Testergebnis zu bekommen, ohne einen Test abgenommen zu bekommen.

Schafft die Polizei es, den deutschen Arzt zu ermitteln, muss dieser sich wegen Dokumentenfälschung sowie wegen des Verstoßes gegen die öffentliche Sicherheit verantworten, schreibt die Zeitung Ultima Hora. (ps/cg)