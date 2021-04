Gesundheitsbehörde schließt zwei orientalische Restaurants in Palma

Die Gesundheitsbehörde der Balearen hat zwei orientalische Restaurants in Palmas Industriegebiet Son Castelló geschlossen. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Lebensmittel seien abgelaufen und in gesundheitsschädlichem Zustand gewesen.

Am vergangenen Samstag hatte es in der Inselhauptstadt Mallorcas umfangreiche Kontrollen gegeben. Polizei und Gesundheitsbehörde durchsuchten mehrere Restaurants. Auch in anderen Restaurants traten Mängel auf, sie mussten aber nicht dicht machen.

In 48 Stunden wurden 31 Bars, Cafés und Restaurants durchsucht. Auch private Feiern in Privatwohnungen entdeckten die Behörden. 276 Personen wurden bestraft, die meisten von ihnen, weil sie Anti-Corona-Regeln nicht befolgten. (ps)