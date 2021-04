TV-Tipp: Mallorcas Höhlen im Schweizer Fernsehen

Das Schweizer Fernsehen sendet am Donnerstagabend in der Reihe "NZZ Format" einen neuen Film über die Höhlensysteme auf Mallorca. Der Beitrag "Geheimnisvolle Unterwelt: Die Höhlenforscher von Mallorca" wird auf SRF1 am Donnerstag um 23 Uhr ausgestrahlt.

Die Reporterin Sibylle Tiessen und ihr Team begleiteten mallorquinische Höhlenforscher und -taucher auf ihren Expeditionen. Es ging unter anderem durch unbekannte Teile der Drachen Höhle bei Porto Cristo. Die Journalisten besuchten auch das Höhlensystem von Vallgornera.

Tiessen interviewte für die Produktion auch den Höhlenforscher Xisco Gràcia, der im Jahr 2017 60 Stunden in einer Unterwasserhöhle verlorengegangen war, bis er gerettet werden konnte.