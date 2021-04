Quallenschwemme vor Cala Rajada

Zahllose rötliche Quallen sind am Donnerstag an die Nordostküste von Mallorca geschwemmt worden. Betroffen sind nach Medienberichten vor allem der paradiesische Strand Cala Agulla bei Cala Rajada, die Cala Moltó und die Punta des Gulló.

Es kommt immer wieder vor, dass Quallen massenhaft an die Ufer der Insel gespült werden, wenn der Wind diese dort hintreibt. Auch in Port d'Andratx am anderen Ende er Insel wurden in den vergangenen Jahren wiederholt Hunderte Quallen registriert.

Wer die Tentakel der rötlichen Quallen berührt, dem wird die Haut verätzt, er empfindet Schmerzen.