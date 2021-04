Briten müssen bei Rückreise von Mallorca negativen PCR-Test vorweisen

Britische Urlauber müssen bei der Rückreise von Mallorca nach Großbritannien einen negativen PCR-Test vorweisen. Das hat die britische Regierung am Freitag mitgeteilt.

Zu diesem Zweck hat sie eine Art Ampel erstellt, die Länder unter anderem nach ihrem Impfgrad und Corona-Neuansteckungen klassifizieren. Die Länder werden dann mit den drei Farben Rot, Orange und Grün versehen.

Der britische Premierminister Boris Johnson will in der kommenden Woche Details über eine mögliche Aufhebung des Reiseverbots ins Ausland bekanntgeben. Dieses wird dann voraussichtlich Mitte Mai in Kraft treten. Dann soll auch die genaue Einteilung der Länder in das Ampelsystem folgen. Je nach Farbe werden im Anschluss die Ein-und Ausreisebestimmungen festgelegt. (cg)