In Hotels eingebrochen: Mann im Norden von Mallorca festgenommen

Beamte der Guardia Civil haben auf Mallorca einen Mann festgenommen, der in den vergangenen Tagen in mehrere Hotels im Raum Alcúdia eingebrochen sein soll. Einer Pressemitteilung zufolge wird dem polizeibekannten Kriminellen vorgeworfen, Wertgegenstände gestohlen zu haben. Hinzu kommen 1500 Euro in bar, die er allem Anschein nach mitgehen ließ.

Der 33-jährige Spanier soll mit Gewalt in die Gebäude eingedrungen sein. Er brach offenbar Fenster und Türen auf. In einem Fall stahl er ein teures Fahrrad, das sich ein Hotelgast geliehen hatte.

Der Festnahme vorausgegangen waren zahlreiche Strafanzeigen. Besonders in Port d'Alcúdia halten sich traditionell viele Touristen in Hotels auf. (it)