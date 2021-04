Behörden auf Mallorca gehen verstärkt gegen Plastiktüten im Handel vor

Die Behörden auf Mallorca und den Nachbarinseln sind in den vergangenen Monaten verstärkt gegen Ladenbetreiber vorgegangen, die illegalerweise Plastiktüten in Umlauf brachten. Laut einer Pressemitteilung vom Sonntag wurden in 78 Fällen Verfahren eingeleitet.

85 Betriebe wurden auf Mallorca zwischen Oktober 2020 und März 2021 inspiziert, 21 auf Menorca und 31 auf Ibiza.

Auf den Inseln gilt seit 2019 ein Gesetz, das den Gebrauch von Plastiktüten im Handel stark begrenzt. hintergrund ist, dass das natürliche Gleichgewicht im Mittelmeer seit vielen Jahren durch Plastikrückstände beeinträchtigt ist. (it)