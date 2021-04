Nach Corona-Pause: Flohmarkt in Consell findet wieder statt

Der Flohmarkt in der Gemeinde Consell in der Mitte von Mallorca findet wieder statt. Am Sonntag verkauften 80 Händler ihre Waren im Industriegebiet des Ortes. In den kommenden Wochen soll es weitere Flohmärkte geben und die Zahl der Verkäufer auf 190 aufgestockt werden.

Mallorca: Händler müssen keine Standgebühren bezahlen

Die Händler müssen aufgrund der Corona-Pandemie bis Juli keine Standgebühren zahlen. Im August hatte es einen Versuch gegeben, den Flohmarkt wieder einzuführen. Die Wiederaufnahme war am Sonntag gut besucht, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet.

Die Parkplätze waren schnell gefüllt, wie das Blatt berichtet. Die Sicherheitsabstände konnten jedoch gut eingehalten werden. Der Flohmarkt in der rund 4000 Einwohner großen Gemeinde hat Tradition und wird Mercat dels Encants genannt. (ps)