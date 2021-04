Polizisten finden Teller voller Drogenreste in Bar in Can Pastilla

Polizisten haben in der Nacht zum Sonntag während der Ausgangssperre eine Bar in Palma de Mallorcas Vorort Can Pastilla gestürmt und dort Waffen, viel Bargeld und Teller voller Drogenreste gefunden.

Zahlreiche Personen meist bulgarischer Nationalität feierten verbotenermaßen während der Ausgangssperre eine Party. Das Etablissement befindet sich der Virgili-Straße, wo es auch weitere Gastbetriebe gibt.

Can Pastilla ist auch ein bei deutschen Bürgern sehr beliebtes Wohnviertel, im Sommer zieht es zahlreiche Touristen dorthin. (it)