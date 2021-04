Mallorca-Regierung würdigt stabile Corona-Inzidenz seit zwölf Tagen

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln hat die stabile Corona-Inzidenz in den vergangenen zwölf Tagen gewürdigt. Das liege an den weiterhin strengen Restriktionen, sagte der Experte Javier Arranz am Montag.

Dennoch gebe es weiterhin Gefahren, die zu beachten seien: Man habe unter anderem festgestellt, dass die Ansteckungen bei den 16- bis 29-Jährigen zugenommen haben, so Arranz. Dieses Phänomen habe immer am Anfang einer neuen Welle gestanden.

Besorgniserregend sei auch die Situation in anderen spanischen Regionen wie dem nicht weit entfernten Katalonien, wo eine neue Welle beginne. Auch die ansteigende Inzidenz in Deutschland bereitet der Balearen-Regierung Sorgen.

Seit Mitte Februar liegt die Corona-Inzidenz auf Mallorca stabil unter 50 Fällen auf 100.000 Einwohner. (it)