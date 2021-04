Amputierter Motorradfahrer auf Mallorca: Unfallverursacherin ist Deutsche

Die Frau, die am vergangenen Mittwoch einen Motorradfahrer bei einem von ihr verursachten Unfall in Arenal südöstlich von Palma de Mallorca so schwer verletzt hatte, dass diesem ein Fuß amputiert werden musste, hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Das meldeten lokale Medien am Dienstag.

Die 50-Jährige hatte sich nach ihrer Fahrerflucht selbst der Polizei gestellt und war festgenommen worden. Ein Richter setzte sie inzwischen auf freien Fuß, sie musste aber ihren Pass abgeben. Der Frau wurde auch auferlegt, sich jede Woche einmal im zuständigen Gericht zu melden.

Bei dem Unfall an einer Kreuzung hatte die Deutsche ein Stoppschild ignoriert und war danach geflohen. Das Foto des Autos wurde medial verbreitet.

Bei dem im Krankenhaus befindlichen Opfer handelt es sich um einen mallorquinischen Amateursportler namens Carlos R. (it)