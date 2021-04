Es bleibt wechselhaft auf Mallorca

Auf Mallorca bleibt es in den kommenden Tagen wechselhaft. Nach Angaben des spanischen Wetterdienst Aemet zeigt sich zwar am Freitag noch überwiegend die Sonne, ab Samstag zieht aber dann bereits die nächste Regenfront über die Insel.

Am Freitag erreichen die Höchsttemperaturen bis 17 Grad auf der Insel. Nachts kühlen die Werte dann auf neun Grad ab. Am Samstag wird es überwiegend regnerisch auf Mallorca. Die Temperaturen klettern dann nur noch auf maximal 17 Grad in Pollença.

Auch am Sonntag bleibt es noch unbeständig. Die Sonne zeigt sich aber wieder häufiger. Die Temperaturen pendeln sich dann zwischen 16-18 Grad ein. Zu Beginn der kommenden Woche wird es dann wieder wärmer. Bis Dienstag kann dann auch wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden. (cg)