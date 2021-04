Sieg in 55 Minuten: Nadal beeindruckt in Monte Carlo

Rafael Nadal, Tennisstar von Mallorca, hat mit einem beeindruckenden Sieg beim Masters-Turnier in Monte-Carlo das Viertelfinale erreicht. Mit einem 6:1 und 6:1 fegte er den Bulgaren Grigor Dimitrov vom Platz.

Um im Bild zu bleiben: Die MM-Schwesterzeitung spricht von einem "Zyklon namens Nadal". Es ist Nadal 16. Viertelfinale in Folge in Monte-Carlo. Das Turnier ist der Beginn der europäischen Sandplatzsaison, die mit den French Open in Paris endet.

Mallorca: Nadal könnte seinen zwölften Titel in Monte-Carlo holen

Ein Duell Dritter der Weltrangliste, Nadal, gegen den 17. der Rangliste, Dimitrov, hatte mehr Spannung erwarten lassen. Doch der Bulgare konnte besonders gegen Nadals Vorhand kaum etwas ausrichten. Sie ist auf Sandplätzen noch stärker als auf Hart- oder Rasenplätzen, weil der Belag den Spin besser annimmt.

Im Viertelfinale am Freitag trifft Nadal auf den Russen Andrey Rublev, Nummer acht der Welt. Gewinnt Nadal auch dieses Match, fehlen dem Mann aus Manacor noch zwei Siege zum insgesamt zwölften Titel in Monte-Carlo. (ps)