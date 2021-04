Schneefall auf Mallorca im April

In den frühen Morgenstunden des Samstags hat es in den Bergen von Mallorca stellenweise geschneit. Es war kalt, Temperaturen im Minusbereich wurden aber nicht registriert.

Vom Schneefall betroffen waren beispielsweise der Puig Major und die Serra d'Alfàbia.

In Campos und Lluc lagen die Tiefstwerte bei zwei Grad, an der Balearen-Universität und in Binissalem bei drei Grad, wie das statliche Wetteramt Aemet mitteilte.