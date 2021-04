Toter in Kiefernhain auf Mallorca gefunden

In einem Kiefernhain in der Nähe des Meereviertels Coll d'en Rabassa in Palma de Mallorca hat ein Anwohner am Montag eine stark verweste Leiche gefunden. Die Mordkommission der spanischen Nationalpolizei übernahm nach eigenen Angaben inzwischen die Ermittlungen, obwohl bislang nichts darauf hindeutet, dass von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden muss.

Es wurde festgestellt, dass der männliche Tote dort bereits seit mehr als einem Jahr lag. Mittlerweile wurde anhand von gefundenen Passdokumenten festgestellt, dass der Mann bei der Guardia Civil seit bereits drei Jahren als vermisst geführt wurde.

Coll d'en Rabassa ist ein gutbürgerliches Meeresviertel, das sich zwischen der Playa de Palma und den "Barrios" El Molinar und Portitxol befindet. (it)