Konflikt zwischen Balearen-Regierung und Restaurants spitzt sich zu

Der Konflikt zwischen der Regierung der Balearen und den Betreibern von Restaurants auf Mallorca spitzt sich zu. Grund sind Maßnahmen, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Der für Bars und Restaurants auf Mallorca zuständige Verband Pimem-Restauración forderte am Montag, Innenräume der Gaststätten am 26. April zu öffnen.

Mallorca: Die Balearen-Regierung kündigt Lockerungen an

Seit 23. März, also seit gut einem Monat, sind Innenräume der Gaststätten auf den balearischen Inseln geschlossen. Auf Terrassen dürfen Wirte Speisen und Getränke anbieten, allerdings nur bis 17 Uhr und nur auf bis zu 50 Prozent der Fläche.

Am Montag kündigte der Sprecher der Regionalregierung der Balearen, Iago Negueruela, an, dass es von kommenden Montag an Lockerungen der Corona-Restriktionen geben werde. Etwa dürfen sich Senioren wieder in Klubs treffen. Die Restriktionen für Gastronomen auf Mallorca sollen – so scheint es – bleiben.

Gastronomie-Verband: "Regierung lacht sich kaputt"

Das erzürnt die Verbände Pimem-Restauración und Arema, der ebenfalls Gastronomen vertritt. Sie sahen sich veranlasst, am Montag eine Pressekonferenz zu geben. Die Worte von Arema-Sprecher Jaume Colombás waren drastisch: "Die Regierung lacht sich seit 15 Monaten über uns kaputt – und dämonisiert uns."

Jaume Colombás, Sprecher des Verbandes Arema, und Eugènia Cusí, Präsidentin von Pimem-Restauración.

Eugènia Cusí, Präsidentin von Pimem-Restauración, bezifferte die Verluste der Branche auf 80 Prozent in den vergangenen 15 Monaten. Zudem seien 30 Prozent der Arbeitsplätze verloren gegangen und 40 Prozent der Betriebe verschwunden. "Wir fühlen uns von der Regierung im Stich gelassen", betonte sie.

Demo von Beschäftigten der Branche am Freitag

Am Freitag soll es eine Demonstration von in der Gastrobranche Beschäftigten geben. Die Verbände sprechen zwar von einem Ultimatum an die Regierung, die Innenräume am 26. April zu öffnen. Sie unterstützen die geplanten Proteste jedoch nicht. In den vergangenen Monaten hatten ähnliche Aktionen zu Verkehrschaos in der Innenstadt der Inselhauptstadt Palma geführt.

Und was sagt die Regierung zur Gastronomie? Sprecher Iago Negueruela: "Wir müssen vorsichtig sein, was Lockerungen angeht." Das Coronavirus sei zwar unter Kontrolle, doch Negueruela bittet um "einen letzten Kraftakt". Dieser dürfte mindestens die nächsten fünf, sechs Wochen, also bis Ende Mai, Anfang Juni dauern.

Sommersaison mit niedrigen Zahlen erreichen

Die Balearen-Regierung will bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zum Beginn der touristischen Sommersaison, die Corona-Infektionszahlen auf niedrigem Niveau halten. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Balearen nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums bei 29,96. Eine Zahl, die gut fünfmal niedriger als als die in Deutschland ist – und die für Mallorca als sicheres Reiseziel stehen soll.