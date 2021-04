Geplante Restriktions-Lockerungen auf Mallorca werden immer konkreter

Auf Mallorca kristallisiert sich immer mehr heraus, wie die Lockerung der Corona-Restriktionen zum 26. April aussehen soll. Nachdem am Dienstag bekanntgeworden war, dass die Ausgangssperre eine Stunde später, nämlich um 23 Uhr beginnen soll, um den Wirten innerhalb der Woche Öffnungszeiten auch abends zu ermöglichen, ist jetzt klar, dass sich bei privaten Zusammenkünften nichts ändern soll.

Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora vom Mittwoch dürfen sich weiterhin nur maximal sechs Personen aus höchstens zwei Haushalten treffen. An Restauranttischen können nach wie vor nur vier Personen Platz nehmen. Zwar sollen die Terrassen vergrößert werden dürfen, doch die Innenräume bleiben geschlossen.

Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez verteidigte die letztgenannte Entscheidung: Studien hätten ergeben, dass sich in Innenräumen von Gastbetrieben besonders viele Menschen anstecken. Die abendliche Bewirtung auf den Terrassen ab 20.30 Uhr darf nur zwischen Montag und Donnerstag stattfinden, nicht jedoch an den restlichen Abenden. Dann müssen Bars und Restaurants weiterhin definitiv um 17 Uhr schließen. (it)