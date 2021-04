Kult-Bordell wird zum Wohnblock

Das in Palmas Stadtteil Soledad Nord gelegene Ex-Bordell Club Rouge wird bis 2024 in 15 Wohneinheiten umgebaut. Dabei sollen die Einheiten zwischen 75 und 100 Quadratmetern Wohnfläche bekommen. Der Investor plant ebenfalls zwei Tiefgaragenebenen und Penthäuser für die Immobilie. Die Domizile sollen vor allem ein erschwingliches Zuhause für Palmesaner werden und keine neuen Luxusobjekte, so der Bauträger im Interview mit der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1942 und hat eine bebaute Fläche von 886 Quadratmetern. Ende vergangenen Jahres haben die Mauern den Besitzer gewechselt und seit März 2021 wird es entkernt und schon bald größtenteils abgerissen.

Besonders im Rotlichtmilieu hatte das El Globo Rojo, wie das Bordell ursprünglich hieß, Kultstatus erreicht. Nicht zuletzt, weil es 2007 in die spanischen Schlagzeilen geriet, als der Sohn von Francisca Cortés Picazo, der Matriarchin des Gitano-Drogenclans „La Paca“ eine Schießerei anzettelte, da ihm der Eintritt zum Club zu teuer war.