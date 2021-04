TV-Tipp: "Mehr als ein Urlaubsflirt" in Spanien

Den Liebesfilm „Urlaub mit kleinen Folgen” aus dem Jahr 2010 strahlt der RBB am Freitag, 23. April, ab 14.30 Uhr aus. Und darum geht es: Beruflich könnte es für die attraktive Berliner Marketing-Expertin Billie (Muriel Baumeister) kaum besser laufen. Doch ein paar Wochen nach ihrem traumhaften Spanien-Urlaub, in dem sie sich in den charmanten Konditor Juan (Gunther Gillian) verliebt hat, stellt sie fest, dass sie schwanger ist.

Trotz anderweitiger Karriereplanung entscheidet sie sich für das Kind. Aus Erfahrung rät ihr ihre Mutter Elke (Gaby Dohm), es allein großzuziehen. Doch Billie hat sich stets nach einer „richtigen” Familie gesehnt. Kurz entschlossen bricht sie nach Spanien auf, um Juan wiederzufinden. Das gestaltet sich jedoch schwieriger als erwartet. Dafür trifft sie unverhofft ihren einstigen WG-Mitbewohner Kurt (Tim Bergmann) wieder. Kurt war schon damals in Billie verliebt, aber immer zu schüchtern, ihr seine Gefühle zu zeigen ...