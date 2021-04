Bargäste jagen Taschendieb durch Palma und schlagen ihn zusammen

Gäste einer Bar an der Avenida Argentina in Palma de Mallorca haben am Donnerstag einen Taschendieb verfolgt, der einer Frau auf der Terrasse ihre Handtasche vom Tisch gerissen hatte. Der 49-jährige Kriminelle konnte wenig später laut einer Pressemitteilung der Polizei eingeholt werden. Die rechtmäßige Besitzerin der Tasche erhielt diese zurück.

Nachdem die Gäste und einige Beschäftigte des Lokals den Iraker zusammengeschlagen hatten, konnte er von herbeigeeilten Polizeibeamten festgenommen und abgeführt werden.

Taschendiebstähle kommen auf Mallorca eher selten vor. Doch die Corona-Krise führte dazu, dass die Armut gestiegen ist. In der Regel werden die Täter schnell gestellt und verhaftet. (it)